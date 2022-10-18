Президент «Оренбурга» заявил, что Сычевой превращается в солидный актив клуба

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил на вопрос об интересе российских клубов к нападающему Владимиру Сычевому.

«Официально никаких обращений по Сычевому мы не получали. Игрок принадлежит нам. Что, если придёт предложение? Будет ситуация — будем реагировать. Мы прекрасно понимаем, что Сычевой превращается в солидный актив», — цитирует Еремякина «Спорт-Экспресс».

Игра на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу столичной команды.

У «Оренбурга» дубль оформил Сычевой (25-я, 52-я минуты). В составе бело-голубых мячи забили Сергей Паршивлюк (11-я), Вячеслав Грулёв (64-я), Роберто Фернандес (81-я).

«Динамо» с 20 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Оренбург» с 18 очками располагается на девятой позиции.

В текущем сезоне 26-летний форвард провёл 13 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее Сычевой высказался о возможном включении крымских клубов в состав Футбольной национальной лиги (ФНЛ).