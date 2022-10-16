Сычевой: клубы из Крыма могли бы себя хорошо показать во Второй лиге

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой высказался о возможном включении крымских клубов в состав Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

«В Крыму хорошие команды, у них достойный подбор игроков. Они спокойно могли бы себя хорошо показывать во Второй лиге», — цитирует Сычевого «Матч ТВ».

Напомним, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) позволил крымским клубам выступать в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учреждён в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА. ФНЛ осенью запустила процесс интеграции крымских клубов в российский футбол.

26-летний Сычевой является уроженцем Симферополя.

Ранее президент ФНЛ посетил Крым для изучения футбольной инфраструктуры.





