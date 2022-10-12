Президент ФНЛ посетил Крым для изучения футбольной инфраструктуры
- РИА Новости
«У президента ФНЛ визит в Крым… Цель — познакомиться с командами, инфраструктурой, регламентами лиги и иными нормативными документами. Идёт обмен документами, анализ объектов инфраструктуры», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФНЛ.
Напомним, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) позволил крымским клубам выступать в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учреждён в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА.
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