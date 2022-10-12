Президент ФНЛ посетил Крым для изучения футбольной инфраструктуры

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов прилетел в Крым, чтобы познакомиться с футбольной инфраструктурой.

«У президента ФНЛ визит в Крым… Цель — познакомиться с командами, инфраструктурой, регламентами лиги и иными нормативными документами. Идёт обмен документами, анализ объектов инфраструктуры», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФНЛ.

Напомним, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) позволил крымским клубам выступать в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учреждён в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА.

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый прокомментировал возможную интеграцию крымских клубов в чемпионат России по футболу.

Ранее генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый прокомментировал возможную интеграцию крымских клубов в чемпионат России по футболу.