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Президент ФНЛ посетил Крым для изучения футбольной инфраструктуры

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Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов прилетел в Крым, чтобы познакомиться с футбольной инфраструктурой.
Президент ФНЛ посетил Крым для изучения футбольной инфраструктуры
  • РИА Новости

«У президента ФНЛ визит в Крым… Цель — познакомиться с командами, инфраструктурой, регламентами лиги и иными нормативными документами. Идёт обмен документами, анализ объектов инфраструктуры», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФНЛ.

Напомним, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) позволил крымским клубам выступать в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учреждён в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА.

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