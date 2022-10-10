В «Севастополе» заявили о готовности интегрироваться в чемпионат России по футболу

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый прокомментировал возможную интеграцию крымских клубов в чемпионат России по футболу.

«Читал, что должна быть создана комиссия, которая проведёт аудит футбольных клубов, проверит финансовую составляющую, материально-техническую базу и всё остальное. Мы к этому готовы», — цитирует Чалого «Спорт-Экспресс».

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) позволил крымским клубам выступать в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учреждён в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА.

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, что подмосковный клуб готов провести на зимних сборах товарищескую игру с крымской командой.