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Карпин остался доволен самоотдачей футболистов в матче с «Ахматом»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 15-го тура чемпионата России по футболу с грозненским «Ахматом».
Карпин остался доволен самоотдачей футболистов в матче с «Ахматом»
  • РИА Новости

«Показали, что мужики. Ребята молодцы, у нас нет никаких упаднических настроений», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Тренер сборной России подчеркнул, что остался доволен содержанием игры в первом тайме.

«Выходили из обороны, вываливались пять в четыре, шесть в пять, четыре в три. Не хватало предпоследнего паса. Всё на нашей половине поля было хорошо. Позиционные атаки были, подходы», — сказал Карпин.

«Ростов» одержал волевую победу над «Ахматом» (2:1) в матче РПЛ. 

У победителей забитыми мячами отличились Николай Комличенко и Александр Сильянов на 74-й и 86-й минутах. Единственный мяч в составе «Ахмата» забил на 14-й минуте Мохамед Конате.

«Ростов» (29 очков) занимает второе место в турнирной таблице, «Ахмат» (23) — седьмое.

Ранее полузащитник «Химок» Денис Глушаков опроверг информацию о конфликте с главным тренером команды Спартаком Гогниевым.

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