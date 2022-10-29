Глушаков рассказал о разговоре с Гогниевым после его замены в матче с «Динамо»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков опроверг информацию о конфликте с главным тренером команды Спартаком Гогниевым.

«Тренер мне всё сказал. Тема закрыта. Никаких конфликтов между нами нет. Я такой же человек, у меня есть такие же эмоции, своё имя и характер», — цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Динамо» разгромило «Химки» со счётом 6:1. Глушаков был заменён на 35-й минуте игры. Футболист отказался жать руку главному тренеру. Гогниев крикнул вслед уходящему в раздевалку Глушакову: «Домой!»

Ранее сообщалось, что Глушаков после скандала на матче с «Динамо» сегодня сыграет в Медиалиге.