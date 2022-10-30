Гол Бейла принёс «Крыльям Советов» победу в матче с «Пари НН»
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Встреча в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» завершилась со счётом 2:1.
У «Пари НН» отличился Тимур Сулейманов (32-я, пенальти), Кирилл Гоцук записал на свой счёт автогол (90+2). У «Крыльев Советов» мяч забил Гленн Бейл (90+10, пенальти).
На 79-й минуте был удалён защитник «Пари НН» Даниил Пенчиков. На 97-й с поля удалили защитника «Пари НН» Кирилла Гоцука.
Таким образом, «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. «Крылья Советов» — десятые (17).
Ранее «Урал» и «Сочи» сыграли вничью в матче РПЛ.