Гол Бейла принёс «Крыльям Советов» победу в матче с «Пари НН»

«Крылья Советов» в домашнем матче обыграли «Пари НН» в рамках 15-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» завершилась со счётом 2:1.

У «Пари НН» отличился Тимур Сулейманов (32-я, пенальти), Кирилл Гоцук записал на свой счёт автогол (90+2). У «Крыльев Советов» мяч забил Гленн Бейл (90+10, пенальти).

На 79-й минуте был удалён защитник «Пари НН» Даниил Пенчиков. На 97-й с поля удалили защитника «Пари НН» Кирилла Гоцука.

Таким образом, «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. «Крылья Советов» — десятые (17).

Ранее «Урал» и «Сочи» сыграли вничью в матче РПЛ.