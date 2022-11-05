Зиньковский поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался о поддержке болельщиков красно-белых.

«В чём секрет, что болельщики скандируют моё имя? В «Спартаке» ко мне подходят и спрашивают: «Ты что, купил трибуны? Почему мы не слышали такого, когда играли?» Ребров говорит, что его так не поддерживали. Если честно, очень приятно. Огромное спасибо болельщикам, что так ко мне относятся. Спасибо за поддержку всей команды!» — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

26-летний россиянин перешёл в «Спартак» из самарских «Крыльев Советов» 1 июля 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник забил два мяча и отдал две результативные передачи в 15 матчах за красно-белых во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

После 15 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 32 очка и занимает второе место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что болельщики «Спартака» подрались с игроками ЦСКА в матче Молодёжной футбольной лиги.