Болельщики «Спартака» подрались с игроками ЦСКА в матче МФЛ

Болельщики «Спартака» подрались с игроками ЦСКА в матче 17-го тура Молодёжной футбольной лиги (МФЛ).

Встреча проходила на домашнем стадионе красно-белых.

После взятия ворот соперника игроки красно-синих эмоционально праздновали гол у спартаковской трибуны. Затем один из болельщиков «Спартака» выбежал на поле и полез в драку с футболистами. В результате началась потасовка в которой участвовали запасные игроки.

Армейские футболисты заканчивали игру вдевятером и потерпели поражение со счётом 1:2.

Таким образом, ЦСКА с 33 очками остался на четвёртом месте в турнирной таблице МФЛ. «Спартак» с 36 очками поднялся на вторую строчку.

Ранее сообщалось, что экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала правильным решение арбитра Артёма Любимова не назначать пенальти в ворота «Локомотива» в матче с ЦСКА 15-го тура Российской премьер-лиги.