Болельщики «Спартака» подрались с игроками ЦСКА в матче МФЛ
- РИА Новости
Встреча проходила на домашнем стадионе красно-белых.
После взятия ворот соперника игроки красно-синих эмоционально праздновали гол у спартаковской трибуны. Затем один из болельщиков «Спартака» выбежал на поле и полез в драку с футболистами. В результате началась потасовка в которой участвовали запасные игроки.
Армейские футболисты заканчивали игру вдевятером и потерпели поражение со счётом 1:2.
Таким образом, ЦСКА с 33 очками остался на четвёртом месте в турнирной таблице МФЛ. «Спартак» с 36 очками поднялся на вторую строчку.
Ранее сообщалось, что экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала правильным решение арбитра Артёма Любимова не назначать пенальти в ворота «Локомотива» в матче с ЦСКА 15-го тура Российской премьер-лиги.