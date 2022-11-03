ЭСК признала правильным решение Любимова не назначать пенальти в матче «Локомотив» — ЦСКА
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Также ЭСК посчитала правильным решение арбитра отменить гол ЦСКА на 89-й минуте матча, сообщает пресс-служба РФС.
Игра между командами завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-синих.
После 15 туров РПЛ ЦСКА набрал 29 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 10 очков. «Локомотив» с 12 очками располагается на 14-й строчке.
Ранее Сергей Юран заявил, что Чалов является лучшим футболистом первого круга РПЛ.