ЭСК признала правильным решение Любимова не назначать пенальти в матче «Локомотив» — ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) признала правильным решение судьи Артёма Любимова не назначать пенальти в ворота «Локомотива» в матче с ЦСКА в рамках 15-го тура чемпионата России.

РИА Новости

© Алексей Филиппов