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ЭСК признала правильным решение Любимова не назначать пенальти в матче «Локомотив» — ЦСКА

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Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) признала правильным решение судьи Артёма Любимова не назначать пенальти в ворота «Локомотива» в матче с ЦСКА в рамках 15-го тура чемпионата России.
ЭСК признала правильным решение Любимова не назначать пенальти в матче «Локомотив» — ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Также ЭСК посчитала правильным решение арбитра отменить гол ЦСКА на 89-й минуте матча, сообщает пресс-служба РФС.

Игра между командами завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-синих.

После 15 туров РПЛ ЦСКА набрал 29 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 10 очков. «Локомотив» с 12 очками располагается на 14-й строчке.

Ранее Сергей Юран заявил, что Чалов является лучшим футболистом первого круга РПЛ.

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