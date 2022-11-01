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Юран считает Чалова лучшим футболистом первого круга РПЛ

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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран cчитает, что форвард ЦСКА Фёдор Чалов является лучшим футболистом первого круга в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Юран считает Чалова лучшим футболистом первого круга РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Так с ходу сложно сказать. Наверное, Фёдор Чалов. Он выделяется на фоне остальных. Чалов вытаскивает матчи для ЦСКА, здорово играет впереди. Главное, что он забивает голы и приносит очки команде», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 на счету футболиста 11 забитых мячей и две результативные передачи в 17 матчах за армейский клуб.

После 15 туров РПЛ ЦСКА набрал 29 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 10 очков.

Ранее ЦСКА обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Локомотивом».

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