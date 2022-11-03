Безальтернативный фаворит: как «Зенит» выдал лучший старт сезона в истории и остался гегемоном российского футбола

«Зенит» триумфально провёл первый круг и укрепился в статусе главного фаворита чемпионата России по футболу. Подопечные Сергея Семака не только повторили лучшее достижение в истории РПЛ по набранным очкам по прошествии 15 туров, но и побили рекорды результативности и разницы мячей. Причём этих успехов петербуржцы добились после ухода из команды лучших бомбардиров последних лет, Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна, а осечки допустили в противостояниях с аутсайдерами.

Завершилась первая половина чемпионата России по футболу в сезоне-2022/23. И хотя некоторые команды удивили («Ростов» и «Ахмат» — со знаком плюс, а «Локомотив» и «Химки» — со знаком минус), главный претендент на золотые медали остался неизменным. Несмотря на потерю нескольких ключевых исполнителей прошлых лет, на протяжении 15 туров «Зенит» демонстрировал невероятный запас прочности и с солидным отрывом расположился на лидирующей позиции. И в этом плане стоит говорить не только о комфортном отрыве от ближайшего конкурента в лице «Спартака».

В первой половине первенства подопечные Сергея Семака набрали 39 очков и повторили рекорд чемпионатов России. Ранее в истории лишь двум командам удавалось столь успешно преодолевать данный отрезок турнира. В 1995 году эта планка покорилась владикавказской «Алании», впоследствии завоевавшей трофей, а 15 лет спустя их достижение повторил тот же «Зенит» под руководством Лучано Спаллетти. Тогда петербуржцы также не потерпели ни одного поражения, а допустили осечки лишь в противостояниях со «Спартаком», «Томью» и «Тереком» (ныне «Ахмат»).

В нынешнем году произошло нечто похожее: «Зенит» не проиграл ни разу в первом круге, но очки потерял исключительно с середняками и аутсайдерами, в то время как в матчах с прямыми конкурентами добился заслуженных побед. Потрепать нервы сине-бело-голубым смогли разве что ЦСКА и «Краснодар». Первые провалили первый тайм, но во втором смотрелись не хуже и проиграли лишь благодаря шикарному дальнему удару Густаво Мантуана. Вторые, хоть и были не так конструктивны впереди, сумели продержаться до самой концовки, где всё же дрогнули под напором Малкома и компании. За несколько минут до окончания основного времени Кристиан Рамирес сыграл рукой в собственной штрафной, а Далер Кузяев хладнокровно пробил с точки.

С остальными топ-командами «Зенит» если и не разбирался играючи, то доминировал на протяжении большей части времени. Лишь серьёзные проблемы с реализацией помогли «Спартаку» избежать второго крупного поражения в дерби двух столиц подряд. Не имели особых шансов на успех «Ростов» и «Динамо», а «Сочи» с «Локомотивом» и вовсе пропустили 12 безответных мячей на двоих. Да, «барсы» находятся не в лучшем состоянии после ухода Владимира Федотова и нескольких ключевых футболистов, а железнодорожники пребывают в глубоком кризисе и вынуждены бороться за выживание, но факт остаётся фактом. С именитыми противниками петербуржцы не позволяли себе расслабленности и в большинстве случаев брали верх более чем уверенно. А это в итоге помогло им установить ещё одно достижение.

Первую половину первенства коллектив Семака завершил с рекордными показателями результативности (44) и разницы забитых и пропущенных мячей (+39). По пропущенным же восьмикратные чемпионы страны поделили вторую строчку с «Рубином», пропустив вперёд лишь «Локомотив». В 2005 году красно-зелёные позволили соперникам лишь четырежды огорчить Сергея Овчинникова. Тем примечательнее, что впоследствии это не помогло им выиграть золото: в концовке сезона они посыпались и пропустили вперёд не только ЦСКА, но и «Спартак».

Что касается продуктивности у чужих ворот, то даже красно-белые времён Олега Романцева не могли похвастаться подобным. И это с учётом более низкого уровня сопротивления. В 1994 году «Спартак» разразился 31 голом в первом круге, но большую часть забил в ворота нижегородского «Локомотива», камышинского «Текстильщика», тольяттинской «Лады» и екатеринбургского «Уралмаша».

И особо впечатляет, что всех этих успехов «Зенит» добился после того, как команду покинули двое её лучших бомбардиров последних лет. Сердар Азмун оставил Северную столицу ещё зимой и отправился покорять Леверкузен, а Артём Дзюба летом переехал в Адану. Помимо прочего, петербуржцы лишились и Юри Алберто, на которого возлагали большие надежды. Семак наигрывал его в старте на протяжении весенней части прошлого сезона, но летом был вынужден отпустить в «Коринтианс». И хотя в качестве компенсации были получены атакующий хавбек Мантуан и голкипер Иван Куарежма, наставник вряд ли был удовлетворён на 100%.

И поначалу могло показаться, что отсутствие Дзюбы способно негативно сказаться на перспективах сине-бело-голубых. В первом же туре они не смогли разобраться с «Химками», а затем оступились и в противостояниях с «Ахматом» и «Факелом». Но всё это стало свидетельством скорее периодически возникающих проблем с настроем и неспособности коллектива проводить все матчи на максимальной концентрации. Да, пока ни Иван Сергеев, ни Матео Кассьерра не стали полноценной заменой одному из лучших российских нападающих последних лет, а без него «Зенит» лишился возможности без особого труда взламывать оборону уступающих в классе команд. Но, как показывает практика, даже без него петербуржцы способны забивать — и в большом количестве.

После ухода Дзюбы первой скрипкой наконец стал Малком, который проводит лучший сезон после перехода из «Барселоны». Ещё больше забивать стал Вендел, а Андрей Мостовой превратился в одну из главных опций в атаке и находится в шаге от повторения личного рекорда по голам в РПЛ. При всех недостатках, регулярно отмечается точными ударами и Сергеев. По системе «гол + пас» он уже повторил своё лучшее достижение в чемпионате России (11) и наверняка превзойдёт его. Близок к этому и Кузяев, не выпадающий из основы, несмотря на жёсткую конкуренцию. Да, пока не так результативен Клаудиньо, но его вклад в организацию нападения трудно переоценить. И это было особенно заметно в кубковой встрече со «Спартаком», завершившейся первым крупным поражением «Зенита» в дерби за 16 лет.

Но не стоит придавать этой неудаче слишком серьёзное значение, как и провалу с «Крыльями Советов» двумя неделями ранее. При нынешнем формате соревнований проиграть на групповой стадии — не значит подписать себе приговор. Выход в плей-офф со второго места не станет катастрофой, а с третьего — вынудит команду встречаться с коллективом из низшего дивизиона страны в первом раунде плей-офф, но при этом уже лишит права на ошибку до финала.

Что касается обороны, то в этом аспекте «Зенит» уж точно не стал слабее за последние годы. На уровне национального первенства Деян Ловрен и Родригао смотрятся впечатляюще, особенно при поддержке вездесущего Вильмара Барриоса, который остаётся лучшим опорным хавбеком РПЛ. И это отлично подтверждают цифры. По допущенным ожидаемым голам (xGA) сине-бело-голубые уверенно занимают первое место (7,26), с большим запасом опережая ЦСКА (12,51). Пропустили же они и того меньше, что также указывает на надёжную игру вратарей. И это при отсутствии суперзвезды на позиции первого номера.

И хотя заранее называть «Зенит» чемпионом вряд ли допустимо, пока крайне сложно назвать соперника, способного оказать ему достойное сопротивление. Да, «Спартак» и ЦСКА довольно впечатляюще смотрятся после прихода новых главных тренеров, а армейцы ещё и провели масштабную дозаявочную кампанию. Под руководством Валерия Карпина вновь расцвёл «Ростов», а «Динамо» приходит в себя после ухода Сандро Шварца. Но пока нет никаких предпосылок к тому, что петербуржцы станут внезапно уступать одному противнику за другим и регулярно терять очки. Даже сейчас их запас прочности поражает, а ведь они могут и прибавить. Если Клаудиньо станет стабильно реализовывать свои шансы, а Кассьерра оправится от травм и наконец освоится на новом месте, сражаться с ними будет практически невозможно.

А самое главное — непонятно, что может предрешить окончание многолетней гегемонии «Зенита» в РПЛ и добавить интриги в контексте борьбы за титул. Разница в классе между петербуржцами и преследователями по-прежнему высока, не говоря о коллективах второго эшелона, существенно уступающих им в классе. В большинстве матчей им даже не приходится включать высокие обороты, чтобы добиваться успеха. И это заставляет вспомнить о реформе голландской компании Hypercube, целью проведения которой было увеличение как зрелищности и доходов, так и интриги.

Но с учётом последних результатов «Зенита» даже формирование элитной подгруппы из шести клубов внутри первенства не кажется выходом из ситуации. Есть вероятность, что регулярные встречи с примерно равными по силам соперниками будут отнимать у сине-бело-голубых много сил и не позволят им демонстрировать свой максимум каждую неделю. Но ведь и другие будут находиться в таких же условиях, следовательно, тоже не смогут избежать очковых потерь.

Таким образом, изменить расстановку сил в лиге может либо внезапный кризис в самом «Зените» (как было при Роберто Манчини), либо появление такого же сильного коллектива, способного без лишних нервов справляться с аутсайдерами и на равных биться с действующим чемпионом. И хотя предпосылки к появлению таковых существуют, пока говорить об этом рано. Как минимум, в этом соревновательном году.