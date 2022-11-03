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Гогниев заявил, что будет присутствовать лично на заседании КДК РФС

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Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев ответил на вопрос о посещении заседания контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).
Гогниев заявил, что будет присутствовать лично на заседании КДК РФС
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Да, скоро буду там. Конечно, буду присутствовать лично», — цитирует Гогниева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Динамо» разгромило «Химки» со счётом 6:1 в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Главный арбитр игры Ян Бобровский после первого тайма показал Гогниеву жёлтую, а затем и красную карточку за крики в сторону уходящего в подтрибунное помещение судьи.

«Химки» с девятью очками занимают 15-е место в турнирной таблице.

Ранее Геннадий Орлов посоветовал Спартаку Гогниеву брать пример со Станислава Черчесова.

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