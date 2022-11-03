Орлов посоветовал Гогниеву брать пример с Черчесова

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал поведение главного тренера «Химок» Спартака Гогниева в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».

«Таких людей нельзя пускать в РПЛ. Черчесов тоже осетин, но он сдержанный. Гогниев должен брать с него пример и владеть своими эмоциями. Безобразнейшее поведение», — цитирует Орлова Sport24.

Напомним, что «Динамо» разгромило «Химки» со счётом 6:1.

Главный арбитр игры Ян Бобровский после первого тайма показал Гогниеву жёлтую, а затем и красную карточку за крики в сторону уходящего в подтрибунное помещение судьи.

«Химки» с девятью очками занимают 15-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит поведение Гогниева в матче с «Динамо».