КДК РФС рассмотрит поведение Гогниева в матче с «Динамо»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация рассмотрит поведение главного тренера «Химок» Спартака Гогниева в матче 15-го тура чемпионата России с «Динамо».

«Мы рассмотрим неспортивное поведение главного тренера «Химок» после удаления. Эпизоды были указаны и в протоколе матча, и в рапорте делегата», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что Спартак Гогниев был приглашён на заседание. Григорьянц также отметил, что не все игроки «Химок» прошли через микст-зону.

Напомним, что «Динамо» разгромило «Химки» со счётом 6:1.

Главный арбитр игры Ян Бобровский после первого тайма показал Гогниеву жёлтую, а затем и красную карточку за крики в сторону уходящего в подтрибунное помещение судьи.

«Химки» с девятью очками занимают 15-е место в турнирной таблице.

Ранее в «Химках» выступили с заявлением относительно поведения Гогниева в матче с «Динамо».