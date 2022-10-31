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В «Химках» выступили с заявлением касаемо поведения Гогниева в матче с «Динамо»

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В подмосковных «Химках» выступили с заявлением относительно поведения главного тренера команды Спартака Гогниева в матче 15-го тура чемпионата России с «Динамо».
В «Химках» выступили с заявлением касаемо поведения Гогниева в матче с «Динамо»
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Считаем устные экспрессивные реплики главного тренера Спартака Гогниева противоречащими профессиональной и общественной этике и приносим извинения за инцидент. Клуб проведёт внутреннее разбирательство и вынесет соответствующее решение по недопущению подобного впредь», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, что «Динамо» разгромило «Химки» со счётом 6:1.

Главный арбитр игры Ян Бобровский после первого тайма показал Гогниеву жёлтую, а затем и красную карточку за крики в сторону уходящего в подтрибунное помещение судьи.

«Химки» с девятью очками занимают 15-е место в турнирной таблице. 

Ранее Гогниев прокомментировал своё удаление в матче с «Динамо».

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