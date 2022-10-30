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Гогниев прокомментировал своё удаление в матче с «Динамо»

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Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев высказался о своём удалении в перерыве матча с «Динамо» в 15-м туре чемпионата России.
Гогниев прокомментировал своё удаление в матче с «Динамо»
  • РИА Новости

«Второй жёлтой карточки не было. Матом я не ругался, просто спросил — есть определённые спорные моменты, на которые нужно посмотреть правильно. Хотел это узнать, пообщаться. Грубых слов не говорил. У нас есть видео, есть КДК, разберутся», — приводит слова Гогниева «РБ Спорт».

Напомним, что «Динамо» разгромило «Химки» со счётом 6:1.

Голами в составе московской команды отличились Муми Нгамалё (11-я минута), Денис Макаров (29-я), Фёдор Смолов (45-я), Константин Тюкавин (77-я) и Ярослав Гладышев (87-я, 89-я).

Главный арбитр игры Ян Бобровский показал Гогниеву жёлтую, а затем и красную карточку за крики в сторону уходящего в подтрибунное помещение судьи.

«Химки» с девятью очками занимают 15-е место в турнирной таблице. «Динамо» (26 очков) поднялось на третье. 

Ранее ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на поведение главного тренера «Химок» Спартака Гогниева в матче 15-го тура чемпионата России с «Динамо».

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