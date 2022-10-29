Кавазашвили считает, что Гогниев зря возглавил «Химки»

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на поведение главного тренера «Химок» Спартака Гогниева в матче 15-го тура чемпионата России с «Динамо».

«Чувствуется ли, что тренер утратил контроль над командой? Полностью. Ему кажется, что их придушивают, что судья виноват и так далее. Нет, всё-таки зря он пошёл в эту команду», — цитирует Кавазашвили «Спорт День за Днём».

Игра завершилась со счётом 6:1 в пользу московской команды.

Напомним, что наставник «Химок» Спартак Гогниев был удалён в перерыве матча. Главный арбитр игры Ян Бобровский показал Гогниеву жёлтую, а затем и красную карточку за крики в сторону уходящего в подтрибунное помещение судьи.

Ранее Гогниев пожелал журналистам позитивнее относиться к тренерской работе.