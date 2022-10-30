Цена ошибки: как «Зенит» вырвал победу у «Краснодара» благодаря голу Кузяева с пенальти на 87-й минуте

«Зенит» в гостях одержал победу над «Краснодаром» в 15-м туре чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:0, а единственный мяч был забит с пенальти на 87-й минуте. Автором точного удара стал Далер Кузяев. На протяжении большей части встречи петербуржцы владели подавляющим преимуществом и позволили подопечным Александра Сторожука нанести лишь один удар в створ ворот Михаила Кержакова.

Первый круг чемпионата России по футболу завершался матчем «Краснодар» — «Зенит». И главные тренеры команд не стали пытаться удивить друг друга неожиданными тактическими решениями. Перестановки в составах объяснялись лишь наличием повреждений у некоторых исполнителей.

Так, гости были вынуждены обходиться без испытывающих проблемы со здоровьем Деяна Ловрена и Матео Кассьерры, чьи места заняли Нуралы Алип и Иван Сергеев соответственно. Хозяева же не могли рассчитывать на Александра Черникова, Жоау Башиеса и Олакунле Олусегуна. Нигериец был заменён в перерыве встречи с «Пари НН», и, хотя изначально повреждение называли несерьёзным, на деле всё оказалось гораздо хуже. По словам Александра Сторожука, у форварда диагностирован перелом малоберцовой кости, из-за чего он будет вынужден пропустить остаток осенней части первенства.

Таким образом, шанс выйти в старте представился Алексею Ионову, а в центре поля отсутствие Черникова был призван компенсировать Кевин Ленини. Хавбек из Кабо-Верде провёл лишь 329 минут в чемпионате России, но уже успел стать лидером «быков» по числу успешных отборов в среднем за игру (2,3). И это всего при одной жёлтой карточке. Правда, этих показателей он достиг преимущественно в матчах с более слабыми соперниками. В игре с «Ростовом» он смотрелся не так хорошо.

И хотя первые 45 минут встречи с «Зенитом» Ленини провёл на довольно высоком уровне, без ошибок не обошлось. Именно его неточный пас привёл к возникновению одного из самых опасных моментов у ворот Матвея Сафонова за первую половину встречи. Петербуржцы с помощью нескольких коротких передач вывели на удар Клаудиньо, но тот не попал в дальний угол.

В целом же Сергей Семак вряд ли был доволен выступлением подопечных в первом тайме. Гости начали его сверхактивно и сначала практически безраздельно владели мячом, но давление быстро спало. В оставшиеся 30 минут они лишь дважды были близки к голу, но если Клаудиньо не сумел воспользоваться своим шансом, то Венделу помешал Сафонов. С разницей в несколько секунд двужильный бразилец сначала остановил быстрый прорыв Кристиана Рамиреса, а потом подключился к атаке и мощно пробил. И лишь отчаянный бросок голкипера позволил «Краснодару» не уйти на перерыв, уступая в счёте.

Не блистали на чужой половине и «быки». Да, они здорово прессинговали и неоднократно заставали петербуржцев врасплох, однако довести дело до ударов практически не получалось. Потревожить Михаила Кержакова сумел лишь тот же Рамирес, покативший мяч в ближний угол. Активен был Джон Кордоба. Правда, партнёры не всегда поддерживали его, а сам колумбиец был неспособен в одиночку справиться с массированной обороной сине-бело-голубых. Правда, под конец тайма экс-форвард «Герты» всё же заработал штрафной в непосредственной близости от ворот Кержакова и предоставил отличную возможность Эдуарду Сперцяну. Лучший бомбардир чёрно-зелёных ей не воспользовался, запустив мяч сильно выше.

Второй тайм начался с замены «Зенита», но с её помощью Семак скорее хотел обезопасить коллектив от потенциального удаления, чем освежить игру. Вместо получившего жёлтую карточку Алипа вышел Дмитрий Чистяков. И стартовый отрезок действительно мало чем отличался от того, что зрители наблюдали до перерыва. Хозяева тщетно пытались создать проблемы для Кержакова, а гости, хоть и ухитрялись разбираться с обороной противника, в завершающей стадии испытывали трудности. Ещё один супермомент запорол Клаудиньо, на этот раз не сумевший попасть в створ из пределов штрафной. В целом бразилец хоть и был по традиции хорош в созидании, но в плане реализации был не похож сам на себя. Наставник долго наблюдал за его мучениями, но за 14 минут до окончания основного времени всё же усадил на скамейку.

Правда, до этого «Зенит» успел провести ещё несколько перспективных атак. И все они произошли после того, как Сторожук провёл две замены. Вместо также наказанного горчичником Сергея Волкова и Ильзата Ахметова появились Сергей Петров и Михайло Баньяц соответственно, но если россиянин с ходу принялся помогать одноклубниками, то серб смотрелся крайне блёкло. Изначально он занял позицию правого вингера, но действовал там настолько неудачно, что впоследствии опустился в среднюю линию. Но и там был непродуктивен.

Перестановки явно не пошли на пользу «Краснодару» и позволили «Зениту» плотно прибрать инициативу к рукам. Атаки на ворота чёрно-зелёных стали накатывать одна за другой, а в ходе их организации одну из ведущих ролей внезапно стал играть Сергеев. Нападающий пришёл в себя после неудачного первого тайма и был полезен как в борьбе, так и подыгрыше. На 65-й минуте он откликнулся на заброс Родригао и вышел один на один с вратарём, а чуть позже вывел на убойную позицию Малкома. Но ни партнёры по нападению, ни Вендел не смогли застать врасплох Сафонова.

Осада ворот «быков» продолжилась и после появления на поле Андрея Мостового и Густавого Мантуана, а гол гостей назревал. Но забить его с игры им так и не удалось. «Помог» всё тот же Рамирес. После удара Далера Кузяева мяч отрикошетил точно в отставленную руку эквадорца, что дало основания главному арбитру Владимиру Москалёву назначить 11-метровый. Россиянин сам подошёл к точке и хладнокровно реализовал пенальти. Сафонов вполне мог выручить команду, но ему не хватило пары сантиметров.

«Краснодар» оказался в роли догоняющего на 87-й минуте и в оставшееся время оказался неспособен создать хотя бы подобие навала. «Зенит» уверенно довёл дело до победы и укрепил лидирующие позиции в РПЛ, завершив первый круг без единого поражения. Подопечные Сторожука же проиграли в третьей из последних четырёх встреч и остались на шестом месте в таблице.