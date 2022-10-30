«Зенит» с минимальным счётом победил «Краснодар» в матче РПЛ
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Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых.
Автором единственного забитого мяча стал полузащитник Далер Кузяев (87-я минута, пенальти).
«Зенит» с 39 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 24 очками располагается на шестой строчке.
Ранее сообщалось, что «Спартак» на своём поле нанёс поражение «Торпедо» в столичном дерби в рамках 15-го тура чемпионата России по футболу.