«Зенит» с минимальным счётом победил «Краснодар» в матче РПЛ

«Зенит» в гостях обыграл «Краснодар» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

Автором единственного забитого мяча стал полузащитник Далер Кузяев (87-я минута, пенальти).

«Зенит» с 39 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 24 очками располагается на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что «Спартак» на своём поле нанёс поражение «Торпедо» в столичном дерби в рамках 15-го тура чемпионата России по футболу.