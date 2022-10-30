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«Зенит» с минимальным счётом победил «Краснодар» в матче РПЛ

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«Зенит» в гостях обыграл «Краснодар» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Зенит» с минимальным счётом победил «Краснодар» в матче РПЛ
  • Gettyimages.ru

Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

Автором единственного забитого мяча стал полузащитник Далер Кузяев (87-я минута, пенальти).

«Зенит» с 39 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 24 очками располагается на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что «Спартак» на своём поле нанёс поражение «Торпедо» в столичном дерби в рамках 15-го тура чемпионата России по футболу.

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