Мостовой: я готов возглавить сборную легионеров РПЛ в случае матча с Россией

Бывший футболист испанской «Сельты» Александр Мостовой рассказал, что готов возглавить сборную легионеров Российской премьер-лиги в случае проведения товарищеского матча со сборной России.

«Конечно, я готов возглавить сборную легионеров РПЛ в случае матча с Россией. Согласился бы даже без вопросов. Что в этом плохого? Я бы возглавил. Единственное, когда, зачем и где», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Сборная России 24 сентября в Бишкеке в товарищеском матче обыграла команду Киргизии со счётом 2:1.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша квалификации чемпионата Европы 2024 года, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23. Кроме того, молодёжная сборная РФ отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в квалификации ЧМ-2023.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин предложил сборной России сыграть матч с командой Первой лиги.