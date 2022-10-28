Сёмин предложил сборной России сыграть матч с командой Первой лиги

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин предложил соперника для сборной России по футболу.

«Что предлагаю я: чтобы наша национальная сборная сыграла матч против сборной Первой лиги. Это тоже будет очень интересно. Мы сможем увидеть реальный уровень», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша квалификации чемпионата Европы 2024 года, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее Александр Мостовой оценил идею проведения матча сборной России с командой легионеров.