Лебеденко — о матче со «Спартаком»: пропустили обидный и нелепый гол

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко поделился эмоциями от матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

«Надо сказать, что какие-то моменты у «Спартака» были лучше. В первом тайме чуть не затолкали в наши ворота, тем не менее пропустили обидный и нелепый гол. Обидно, ничего не скажу», — цитирует Лебеденко Sport24.

Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-белых. Единственный мяч забил Квинси Промес на 50-й минуте.

«Спартак» с 32 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Торпедо» с шестью очками располагается на 16-м месте.

Ранее нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о матче с «Торпедо».