Гол Медины, упущенный шанс Марадишвили и две жёлтые карточки Ушакова в концовке: как ЦСКА обыграл «Локомотив» в РПЛ

ЦСКА в гостях взял верх над «Локомотивом» в 15-м туре чемпионата России по футболу. На протяжении большей части встречи железнодорожники владели территориальным преимуществом и нанесли по воротам Игоря Акинфеева 17 ударов, но не воспользовались своими шансами. Автором единственного гола стал Хесус Медина. При этом подопечные Владимира Федотова могли выиграть и более уверенно, но гол Егора Ушакова в концовке был отменён, а сам футболист получил две жёлтые карточки и был удалён с поля.

Обилие кадровых проблем

В центральном матче 15-го тура чемпионата России по футболу друг с другом соперничали команды, пребывающие не в лучшем состоянии. Но если ЦСКА неважно смотрелся лишь в трёх последних встречах, ни в одной из которых он не сумел добиться успеха, то «Локомотив» переживает один из худших этапов за последние годы. В преддверии дерби железнодорожники занимали 14-е место в турнирной таблице и лишь на три очка опережали находящиеся в зоне вылета «Химки».

Тем не менее шансы оппонентов немного уравнивали серьёзные кадровые проблемы армейцев. Из-за травм Владимир Федотов лишился двух центральных защитников — Игоря Дивеева и Кирилла Набабкина, пусть первый из них и попал в заявку. Вследствие этого возможность дебютировать за основной коллектив в РПЛ получил воспитанник красно-синих Матвей Лукин. 18-летний спортсмен уже выходил на поле в дерби с «Торпедо» в Кубке, но после этого осел в запасе. Также из-за мышечных проблем на «РЖД Арену» не поехал атакующий хавбек Константин Кучаев, а Саша Зделар и Мойзес пропускали матч из-за дисквалификации.

«Локомотив» тоже не мог рассчитывать на нескольких исполнителей, но к отсутствию Рифата Жемалетдинова и Лукаса Фассона уже все успели привыкнуть. Из-за тяжёлого повреждения первый не провёл ни одной встречи в нынешнем сезоне, а второй отыграл лишь 135 минут. Также не мог помочь партнёрам Иван Игнатьев, получивший травму в игре с «Торпедо».

Схема Фёдорова

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Фёдоров попытался удивить соперника и решил отзеркалить построение ЦСКА. Как минимум в обороне. Таким образом, в тройке защитников компанию Дмитрию Баринову и Тину Едваю составил Станислав Магкеев, а на флангах расположились Наир Тикнизян и Максим Ненахов. И эти перестроения помогли железнодорожникам минимизировать число опасных моментов у противника. За первую половину гости пять раз пробили по воротам Маринато Гилерме, но лишь один из ударов был нанесён из пределов штрафной. И хозяевам должно быть обидно, что именно он в итоге и стал точным. Хорхе Карраскалю позволили беспрепятственно навесить, а Хесусу Медине никто не помешал головой смахнуть мяч в ближний угол. Парагваец оказался в полном одиночестве и был лишён необходимости бороться на втором этаже.

Что касается атак, то долгое время «Локомотив» предпочитал развивать их через левый фланг. И это могло быть обусловлено двумя факторами. Во-первых, именно в эту зону смещался Антон Миранчук. Во-вторых, там вместе с Миланом Гаичем располагался Лукин. И хотя сам юный футболист не допустил индивидуальных ошибок, взаимопонимания в действиях защитной линии не было. Именно это привело к серии опасных эпизодов у ворот Игоря Акинфеева, как минимум один из которых мог завершиться голом. Проникающий пас Вильсона Изидора оставил не у дел всю оборону армейцев и позволил Константину Марадишвили выйти один на один со своим бывшим партнёром. Однако хавбек принял неверное решение и вместо удара попытался обыграть опытного голкипера, за что поплатился.

Нехватка сил

Казалось, во втором тайме железнодорожники постараются до предела усилить давление и ещё больше обстреливать ворота Акинфеева. Но вновь вскрылись те проблемы, о которых Юрий Сёмин говорил ещё пару месяцев назад. Функционально хозяева были не готовы работать на высочайшем темпе на протяжении всех 90 минут и отдали инициативу гостям. Сбавил даже демонстрировавший футбол высокого класса Миранчук, а его партнёры по атакующей линии и вовсе «потерялись». Фёдоров заметил это и выпустил Гирано Керка и Марко Раконьяца вместо Изидора и Камано, но существенного преображения добиться не удалось. Лишь в компенсированное время «Локомотив» сумел устроить навал, но к забитому мячу близок не был.

Красно-зелёные «перебили» оппонентов в обоих таймах и в общей сложности превзошли их по ударам почти в два раза (17:10), но это не помогло им продлить результативную серию в домашних встречах. До этого в нынешнем сезоне они ни разу не уходили без голов с «РЖД Арены».

Неоднозначное судейство Любимова

Причём «Локомотив» вполне мог потерпеть и более чувствительное поражение. В середине второго тайма ЦСКА заработал право на свободный удар в паре метров от штрафной площади и лишь чудом не удвоил преимущество. Фёдор Чалов угодил в штангу, а оказавшийся на добивании Бактиёр Зайнутдинов не успел подстроиться под отрикошетивший мяч и послал его выше перекладины. А уже в концовке основного времени главный арбитр встречи Артём Любимов не позволил Егору Ушакову впервые отличиться за основную команду.

Вышедший на замену воспитанник армейцев прорвался по левому флангу, сместился в центр и перехитрил Гилерме, исполнив удар в ближний угол вместо передачи. Но после просмотра видеоповтора судья постановил, что в борьбе с Бариновым форвард красно-синих попал ему по лицу и отменил взятие ворот, наказав спортсмена горчичником.

В итоге Ушаков настолько перенервничал, что в добавленное время оставил партнёров вдесятером. Молодой футболист сзади прыгнул в ноги Едваю в не обязывающей к тому ситуации и получил вторую жёлтую за четыре минуты. Однако пенять на судейство ЦСКА точно не стоит. Ещё в первом тайме Любимов имел все основания предъявить Зайнутдинову вторую карточку за отмашку, но пожалел казахстанского защитника. Как и Баринова, угодившего локтем в затылок Чалову.

Так или иначе, ЦСКА взял верх над «Локомотивом» в дерби, прервал безвыигрышную серию и вернулся в борьбу за вторую строчку. После 15 туров в активе подопечных Федотова значится 29 очков — столько же у «Ростова» и «Спартака». Правда, красно-белые имеют матч в запасе.