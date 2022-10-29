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«Ростов» одержал волевую победу над «Ахматом» в матче РПЛ

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В рамках 15-го тура чемпионата России по футболу «Ростов» в гостях одержал победу над «Ахматом».
«Ростов» одержал волевую победу над «Ахматом» в матче РПЛ
  • Gettyimages.ru

Встреча в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

У победителей забитыми мячами отличились Николай Комличенко и Александр Сильянов на 74-й и 86-й минутах.

Единственный гол в составе «Ахмата» забил на 14-й минуте Мохамед Конате.

Таким образом, «Ростов» поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 29 очков. «Ахмат» — на седьмой позиции (23 очка).

Ранее сообщалось, что «Динамо» со счётом 6:1 разгромило «Химки» в матче РПЛ.

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