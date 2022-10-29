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Стали известны стартовые составы «Локомотива» и ЦСКА

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«Локомотив» в столичном дерби в рамках 15-го тура чемпионата России по футболу примет на своём поле ЦСКА.
Стали известны стартовые составы «Локомотива» и ЦСКА
  • РИА Новости

Встреча пройдёт в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19:00 мск.

В составе «Локомотива» с первых минут выйдут Гилерме, Ненахов, Тикнизян, Магкеев, Едвай, Баринов, Миранчук, Марадишвили, Карпукас, Камано и Изидор.

За ЦСКА сыграют Акинфеев, Гаич, Лукин, Роша, Зайнутдинов, Обляков, Мухин, Мендес, Медина, Карраскаль и Чалов.

Железнодорожники с 12 очками занимают 14-е место в турнирной таблице. Армейский клуб с 26 очками располагается на третьей позиции.

Ранее сообщалось, что «Динамо» со счётом 6:1 разгромило «Химки» в матче РПЛ.

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