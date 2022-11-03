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Представители РПЛ посетят Госдуму для обсуждения закона о Fan ID

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Круглый стол о законе Fan ID пройдёт в Госдуме с представителями клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) до конца ноября.
Представители РПЛ посетят Госдуму для обсуждения закона о Fan ID
  • РИА Новости

«Круглый стол о карте болельщика пройдёт до конца ноября. Будет обсуждаться внедрение закона, сложности, с которыми столкнулись при его применении», — цитирует Дмитрия Свищёва РИА Новости.

Напомним, что с сезона-2022/23 РПЛ ввела систему Fan ID на пяти стадионах России.

Согласно закону проход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться только при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги».

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