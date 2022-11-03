Ученик Тутберидзе объяснил, почему фигурное катание в России популярнее футбола

Российский фигурист Даниил Самсонов считает, что его вид спорта в России вызывает больше интереса у публики, чем футбол.

«Зрители, в отличие от футбола, могут посетить наши соревнования без дополнительных документов. Понятное дело, что у «фигурки» большой рост популярности, но оно не сильно вырывается вперёд от футбола», — цитирует Самсонова Sport24.

17-летний фигурист тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

Напомним, что с сезона-2022/23 Российская премьер-лига (РПЛ) ввела систему Fan ID на пяти стадионах России.

Согласно закону проход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться только при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги».

Ранее в Госдуме анонсировали новую встречу с клубами РПЛ по вопросу Fan ID.