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В Госдуме анонсировали новую встречу с клубами РПЛ по вопросу Fan ID

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Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв высказался о встрече с российскими клубами, которая будет посвящена обсуждению закона о Fan ID.
В Госдуме анонсировали новую встречу с клубами РПЛ по вопросу Fan ID
  • РИА Новости

«Круглый стол по Fan ID будет. Он состоится в конце ноября. Мы работаем в этом направлении. Все подробности позже», — цитирует Свищёва «РБ Спорт».

Напомним, что с сезона-2022/23 Российская премьер-лига (РПЛ) ввела систему Fan ID на пяти стадионах России: в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. До конца 2022 года планируется оснастить соответствующим оборудованием остальные стадионы клубов РПЛ.

Согласно закону проход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться только при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги».

Ранее защитник «Спартака» Георгий Джикия отреагировал на то, что следующий домашний матч команды пройдёт с Fan ID.

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