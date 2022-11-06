Хавбек «Крыльев» и сборной России Глушенков получил травму в матче с «Торпедо»
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23-летний хавбек получил повреждение в конце первого тайма. После перерыва Глушенков был заменён.
Напомним, что футболист был включён в расширенный состав сборной России на ноябрьские товарищеские игры. В сезоне-2022/23 Глушенков в 18 матчах во всех турнирах забил шесть мячей и отдал пять результативных передач.
Сборная России 17 ноября сыграет товарищескую игру с Таджикистаном в Душанбе, 20 ноября — с Узбекистаном в Ташкенте.
Ранее бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов отреагировал на подписание наставником национальной сборной Валерием Карпиным нового контракта с Российским футбольным союзом.