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Хавбек «Крыльев» и сборной России Глушенков получил травму в матче с «Торпедо»

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Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Максим Глушенков не смог из-за травмы доиграть матч 16-го тура чемпионата страны по футболу с московским «Торпедо».
Хавбек «Крыльев» и сборной России Глушенков получил травму в матче с «Торпедо»
  • Gettyimages.ru

23-летний хавбек получил повреждение в конце первого тайма. После перерыва Глушенков был заменён.

Напомним, что футболист был включён в расширенный состав сборной России на ноябрьские товарищеские игры. В сезоне-2022/23 Глушенков в 18 матчах во всех турнирах забил шесть мячей и отдал пять результативных передач.

Сборная России 17 ноября сыграет товарищескую игру с Таджикистаном в Душанбе, 20 ноября — с Узбекистаном в Ташкенте. 

Ранее бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов отреагировал на подписание наставником национальной сборной Валерием Карпиным нового контракта с Российским футбольным союзом.

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