Тарханов считает правильным решение РФС продлить контракт с Карпиным

Бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов отреагировал на подписание наставником национальной сборной Валерием Карпиным нового контракта с Российским футбольным союзом (РФС).

«Правильно сделали, что продлили контракт с Карпиным. Он работает со сборной, все его знают. Карпин следит за футболистами. В тех же матчах с Узбекистаном и Таджикистаном много игроков, которых Карпин хочет посмотреть уже на уровне сборной», — цитирует Тарханова «Чемпионат».

Новое соглашение РФС с 53-летним специалистом рассчитано до 1 августа 2024 года.

Карпин был назначен на пост главного тренера сборной России в июле 2021 года. Под его руководством команда провела восемь матчей, в которых одержала шесть побед, потерпела одно поражение, а один матч закончился вничью. Карпин также является главным тренером «Ростова».

Ранее Карпин поблагодарил РФС за предложение продолжить работу в сборной России.























