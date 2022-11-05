Карпин поблагодарил РФС за предложение продолжить работу в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал продление контракта с Российским футбольным союзом (РФС).

«Благодарен РФС за предложение продолжить работу в сборной России. Также хочу поблагодарить руководство «Ростова», согласившееся на совмещение постов в национальной команде и клубе. Даже сейчас, когда сборная не участвует в официальных соревнованиях, необходимость существования команды не подлежит сомнению. Важно показать, что мы есть, мы живы и готовы вернуться к международным турнирам», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Новое соглашение тренера с РФС рассчитано до 1 августа 2024 года.

Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. Под его руководством она провела восемь матчей, в которых одержала шесть побед, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Ранее сообщалось, что сборная России проведёт товарищеский матч с Узбекистаном 20 ноября.