Гаджиев не считает, что Чистяков умышленно ошибся в матче с «Ахматом»

Бывший тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал грубую ошибку защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова в матче с «Ахматом» в 16-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Это исключено. Умышленных действий в пользу соперника категорически не может быть. А подобным образом ошибались лучшие игроки мира. Из-за грубейших «школьных» ошибок проигрывались крупные турниры», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу грозненской команды. Чистяков допустил ошибку, приведшую к голу. После этого появилась информация о том, что защитник перейдёт в «Ахмат». В «Зените» же вывели игрока из основного состава команды.

Ранее сообщалось, что Чистяков готов пройти детектор лжи после обвинений в матче с «Ахматом».