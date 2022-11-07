Гаджиев не считает, что Чистяков умышленно ошибся в матче с «Ахматом»
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«Это исключено. Умышленных действий в пользу соперника категорически не может быть. А подобным образом ошибались лучшие игроки мира. Из-за грубейших «школьных» ошибок проигрывались крупные турниры», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу грозненской команды. Чистяков допустил ошибку, приведшую к голу. После этого появилась информация о том, что защитник перейдёт в «Ахмат». В «Зените» же вывели игрока из основного состава команды.
Ранее сообщалось, что Чистяков готов пройти детектор лжи после обвинений в матче с «Ахматом».