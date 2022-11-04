Рекорд Гусева, возвращение Радулова в основу и окончание победной серии ЦСКА: что происходит в регулярном чемпионате КХЛ

Никита Гусев отметился голом и передачей в дебютном матче сезона и установил рекорд СКА по очкам во всех турнирах. Александр Радулов вернулся в состав «Ак Барса» и реализовал победный буллит в дерби с «Салаватом Юлаевым». В свою очередь, ЦСКА сенсационно уступил «Нефтехимику» и не смог продлить победную серию до 12 встреч, а «Спартак» потерпел четвёртое поражение подряд и опустился на седьмое место в таблице Западной конференции.

Достижение Гусева

Одним из главных событий прошедшей недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) стало возвращение в СКА Никиты Гусева. 1 ноября звёздный нападающий подписал соглашение с лидером регулярного чемпионата, а уже через сутки провёл дебютный матч в его составе. И сделал это более чем успешно. В начале второго периода он поучаствовал в розыгрыше большинства и ассистировал Степану Фальковскому, а спустя десять минут сам отличился в неравных составах. Причём гол получился довольно курьёзным. Экс-форвард «Нью-Джерси» исполнил прострел на находившегося на пятаке Дмитрия Яшкина, но шайба рикошетом от клюшки защитника «Сочи» Юрия Александрова влетела в сетку.

Гусев помог СКА одержать восьмую победу подряд и увеличить отрыв от ближайших преследователей в споре за Кубок континента, а сам стал не только первой звездой противостояния, но и лучшим бомбардиром армейцев в истории. Во всех турнирах Никита набрал 371 (122 + 249) очко за петербуржцев и обошёл по этому показателю Илью Ковальчука (161 + 209). И хотя нападающий порадовался достижению, он остался не до конца доволен своим выступлением.

«Мог сыграть лучше, но важно, что победили. Смотрим только вперёд. Меня поздравили на льду с тем, что стал лучшим бомбардиром в истории. Хорошо, что всё закрыл сразу, в первой игре. Узнал о том, что попал в состав, на тренировке. Приятно было вернуться на арену, полные трибуны», — цитирует Гусева РИА Новости.

Возможно, критика по отношению к самому себе обусловлена тем, что Гусев находился на льду в эпизодах с обеими заброшенными шайбами гостей и завершил встречу с нейтральным показателем полезности. И это в борьбе с командой, не только занимающей последнюю строчку в таблице первенства, но и забившей на тот момент наименьшее количество голов (44). Однако фанатов «Сочи» это событие вряд ли обрадовало. Они потерпели десятое поражение подряд и третье — после назначения Сергея Светлова на должность главного тренера.

Возвращение Радулова

Также эта неделя дала болельщикам казанского «Ак Барса» почувствовать разницу между выступлениями коллектива с Александром Радуловым в составе и без него. В пятницу Олег Знарок сделал сенсационное заявление о переводе звёздного форварда в запас, из-за чего тот пропустил встречу с «Нефтехимиком». И в отсутствие него казанцы разгромили соперников из Нижнекамска. В дебюте они пропустили дважды за 67 секунд, но потом пришли в себя и разразились пятью безответными шайбами. Главными творцами успеха стали набравшие по два очка Никита Евсеев (2 + 0), Кирилл Семёнов и Илья Сафонов (оба — 1 + 1), в то время как Вадим Шипачёв продлил «сухую» серию.

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За это время Радулов успел дать резонансное интервью, неоднозначно высказавшись как о переводе в резерв, так и о своём будущем в Казани, что не помешало ему вернуться на лёд уже в противостоянии с ЦСКА. И хотя сам Александр не только отметился результативной передачей и завершил матч «в плюсе», «Ак Барс» снова проиграл (2:3). Да, армейцы лишь немного превзошли визави по попаданиям в створ (24:23), но атаковали они гораздо больше. Это ярко демонстрирует статистика заблокированных бросков, которых у подопечных Знарка набралось почти в три раза больше (25:9).

Непросто сложилось и «зелёное дерби» с «Салаватом Юлаевым». В основное время противники отличились по разу, а в овертайме не сумели поразить ворота друг друга. Триумфатор определялся в серии буллитов, где своё веское слово сказал всё тот же ветеран казанцев. Радулов стал автором победного броска и помог «Ак Барсу» второй раз в сезоне справиться с уфимцами. Тем удивительнее эмоциональная реакция Знарка на вопрос о нападающем.

«Воспитательные меры Радулову сыграли? Да какие воспитательные меры, ребята? Ну что вы. Вопрос закрыт давно. Это случается в каждой команде. Не раздувайте это, зачем вам это надо? Хотите что-то такое написать? Я всё равно это не читаю», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Падение «Северстали», проблемы «Витязя» и «Спартака»

Если «Ак Барс» пусть и через раз, но набирает очки, то команда из Череповца серьёзно буксует. 16 октября подопечные Андрея Разина справились с «Сочи», после чего не могли взять верх более двух недель, пока их пути снова не пересеклись с главными аутсайдерами соревнований. За это время они были биты семь раз. В первых четырёх случаях они уступали с минимальной разницей в счёте, а две последующие неудачи получились сокрушительными. За трое суток «Северсталь» проиграла «Амуру» и «Сибири» с общей разницей 3:10 (4:13).

Однако наставник вместо того, чтобы подвергать критике подопечных, обрушился на руководство КХЛ. В частности, на составителей календаря, из-за которых команда была вынуждена провести девять встреч за 18 дней, причём семь из них на выезде. Да ещё и в ходе этого мини-турне жёлто-чёрные побывали как в Сибири, так и на Дальнем Востоке. Тем не менее, Разин выразил надежду исправить ситуацию и пообещал поработать над игрой коллектива в меньшинстве. В неравных составах «Северсталь» пропустила 23 раза. Больше только у «Автомобилиста» (26) и «Куньлуня» (28). Правда, сам клуб первым делом занялся усилением атакующей линии и приобрёл у «Металлурга» Юрия Платонова.

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Неудачно последние недели сложились и для «Витязя». В отличие от «Северстали», подмосковные хоккеисты не вылетели из зоны плей-офф, но в девяти матчах взяли верх лишь дважды — над «Куньлунем» и «Трактором». И это при том, что далеко не все соперники заметно превосходили их в классе. Быть может, подопечных Вячеслава Буцаева также измотало путешествие по маршруту Владивосток — Хабаровск — Новосибирск. Но это всё равно не оправдывает последовавших после поражений от минского «Динамо» и «Торпедо». При этом нижегородцам они помогли оформить самый быстрый гол в клубной истории, пропустив уже на девятой секунде.

Но если кто-то из спортсменов и не заслуживает критики наставника, то это Максим Дорожко. В настоящий момент страж ворот «Витязя» занимает первое место в лиге по проценту отражённых бросков (95,6%) среди голкиперов, сыгравших десять и более встреч в сезоне. В этом списке он опережает Дмитрия Николаева из СКА (94,4%) и Никиту Серебрякова из «Адмирала» (94,2%). При этом по коэффициенту надёжности (1,46) он уступает лишь Константину Волкову из «Динамо» (1,42).

Давно не радовали своих болельщиков и соседи «Витязя» по турнирной таблице Западной конференции. До недавнего времени у «Спартака» было какое-никакое оправдание, ведь три поражения подряд они потерпели сплошь от сильных противников. Причём красно-белые оказали достойное сопротивление и «Сибири», и СКА и с «Авангардом», а последним двум забросили в сумме шесть шайб. И это довольно неплохо для одного из самых нерезультативных коллективов регулярки. Шоком же стал проигрыш «Куньлуню», трижды поразившему ворота Патрика Рыбара за неплоные семь минут — 1:3.

Окончание победной серии ЦСКА

В отличие от вышеперечисленных команд, армейцы ударно провели второй месяц осени и заслуженно вернулись на второе место в сводной таблице КХЛ, обойдя «Металлург». Действующие обладатели Кубка Гагарина катком проехались по оппонентам и одержали 11 побед подряд с общей разницей 39:12. И во многом это стало возможным благодаря Антону Слепышеву и Владиславу Каменеву. За этот отрезок форварды «настреляли» 11 (3 + 8) и 10 (8 + 2) очков соответственно.

Тем неожиданнее стала их осечка в противостоянии со скромным «Нефтехимиком». В течение первых 20 минут 45 секунд ЦСКА трижды выходил вперёд, но затем как отрезало. В оставшееся время подопечные Сергея Фёдорова дважды имели шанс реализовать большинство, но так и не смогли пробить Ярослава Озолина, а сами пропустили дважды. В овертайме наставник рискнул снять вратаря, за что и поплатился. Пустые ворота поразил защитник Кирилл Воробьёв.

«Хорошая, быстрая игра, обе команды забыли об обороне. Обменялись голами, нам не характерен такой хоккей, но в него надо тоже попробовать поиграть. Потеряли нить… Овертайм? Без ошибок не обойтись и мы это прекрасно понимаем», — прокомментировал поражение Фёдоров.