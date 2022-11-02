«Лада» намерена обратиться в КХЛ с просьбой о проведении драфта расширения

Спортивный директор «Лады» Игорь Масленников заявил, что тольяттинский клуб намерен обратиться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) с просьбой о проведении драфта расширения.

«Чтобы клуб был конкурентоспособным, будем просить лигу сделать драфт расширения. Потому что на рынке хоккеистов не так много. По большому счёту мы можем брать хоккеистов, которые станут НСА. А сами понимаете, если квалифицированный хоккеист становится НСА, его зарплата повышается как минимум в два раза», — приводит слова Масленникова «Чемпионат».

По его словам, если будет сделан драфт расширения, то «Лада» будет достаточно конкурентоспособной для попадания в восьмёрку.

«Если не будет драфта расширения, то будем стараться и без него собрать хороший состав», — сказал он.

1 ноября тольяттинский клуб прислал в КХЛ официальное письмо о намерении войти в состав участников чемпионата с сезона-2023/24.

Напомним, что «Лада» уже выступала в КХЛ в сезонах 2008/09 и 2009/10, а также с сезона-2014/15 по 2017/18, когда тольяттинский клуб был исключён из лиги за плохие показатели, установленные руководством КХЛ.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал заявку тольяттинской «Лады» на вступление в лигу.