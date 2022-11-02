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«Лада» намерена обратиться в КХЛ с просьбой о проведении драфта расширения

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Спортивный директор «Лады» Игорь Масленников заявил, что тольяттинский клуб намерен обратиться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) с просьбой о проведении драфта расширения.
«Лада» намерена обратиться в КХЛ с просьбой о проведении драфта расширения
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«Чтобы клуб был конкурентоспособным, будем просить лигу сделать драфт расширения. Потому что на рынке хоккеистов не так много. По большому счёту мы можем брать хоккеистов, которые станут НСА. А сами понимаете, если квалифицированный хоккеист становится НСА, его зарплата повышается как минимум в два раза», — приводит слова Масленникова «Чемпионат».

По его словам, если будет сделан драфт расширения, то «Лада» будет достаточно конкурентоспособной для попадания в восьмёрку.

«Если не будет драфта расширения, то будем стараться и без него собрать хороший состав», — сказал он.

1 ноября тольяттинский клуб прислал в КХЛ официальное письмо о намерении войти в состав участников чемпионата с сезона-2023/24.

Напомним, что «Лада» уже выступала в КХЛ в сезонах 2008/09 и 2009/10, а также с сезона-2014/15 по 2017/18, когда тольяттинский клуб был исключён из лиги за плохие показатели, установленные руководством КХЛ.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал заявку тольяттинской «Лады» на вступление в лигу.

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