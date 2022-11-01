Президент КХЛ прокомментировал заявку «Лады» на вступление в лигу

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов прокомментировал заявку тольяттинской «Лады» на вступление в лигу.

«Несколько дней назад прошло совещание, в котором участвовали руководители «Лады» и региона. Мы передали тольяттинскому клубу дорожную карту, которая содержит всю информацию о том, какие документы, какой бюджет требуется для вступления в лигу. С тех пор, когда «Лада» выступала в КХЛ, в лиге многое изменилось. Появилась новая система «Видеогол», СТМ, изменились требования к инфраструктуре, клуб должен быть к этому готов», — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.

Президент КХЛ отметил, что в понедельник, 1 ноября, тольяттинский клуб прислал в лигу официальное письмо о намерении войти в состав участников чемпионата с сезона-2023/24.

«Одним из важнейших вопросов является предоставление финансовых гарантий на три сезона, чтобы клуб мог собрать сильную команду и успешно выступать в лиге. Финальное решение о составе участников сезона-2023/24 принимает совет директоров КХЛ на заседании в марте», — сказал он.

Напомним, что «Лада» уже выступала в КХЛ в сезонах-2008/09 и 2009/10, а также с сезона-2014/15 по 2017/18, когда тольяттинский клуб был исключён из лиги за плохие показатели, установленные руководством КХЛ.

Ранее вице-президент КХЛ Валерий Каменский назвал условия для включения тольяттинской «Лады» в список участников лиги.