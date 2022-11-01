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В КХЛ назвали условия для включения «Лады» в состав лиги

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Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский назвал условия для включения тольяттинской «Лады» в список участников лиги.
В КХЛ назвали условия для включения «Лады» в состав лиги
  • РИА Новости

«Я отношусь к этому очень положительно. «Лада» имеет большую хоккейную историю, много хоккеистов высокого класса вышли из этого клуба. Если у них будет всё в порядке с финансовыми аспектами, с инфраструктурой, то, думаю, всё получится», — приводит слова Каменского «РБК Спорт».

По его мнению, у тольяттинского клуба есть время, чтобы привлечь игроков, которые будут соответствовать уровню КХЛ.

«Понятно, что все когда-то начинают аутсайдерами, главное — поставить правильную работу и сделать план, чтобы команда развивалась и двигалась вперёд», — сказал он.

Напомним, что «Лада» уже выступала в КХЛ в сезонах-2008/09 и 2009/10, а также с сезона-2014/15 по 17/2018, когда тольяттинский клуб был исключён из лиги за плохие показатели, установленные руководством КХЛ.

Ранее сообщалось, что тольяттинская «Лада» подала заявку на включение в КХЛ.

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