Хоккейный клуб «Лада» подал официальную заявку на включение в КХЛ
- РИА Новости
«Мы официально подали заявку на включение клуба в КХЛ в следующем сезоне с приложением необходимых документов», — говорится в заявлении на сайте.
Напомним, что клуб входил в состав КХЛ с 2008 по 2010 годы, а также с 2014-го по 2018-й.
В мае IIHF продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что Международная федерация хоккея ведёт диалог с НХЛ о проведении Кубка мира.