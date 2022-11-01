Хоккейный клуб «Лада» подал официальную заявку на включение в КХЛ

Тольяттинская «Лада» подала официальную заявку на включение в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

«Мы официально подали заявку на включение клуба в КХЛ в следующем сезоне с приложением необходимых документов», — говорится в заявлении на сайте.

Напомним, что клуб входил в состав КХЛ с 2008 по 2010 годы, а также с 2014-го по 2018-й.

В мае IIHF продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что Международная федерация хоккея ведёт диалог с НХЛ о проведении Кубка мира.