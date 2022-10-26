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Международная федерация хоккея ведёт диалог с НХЛ о проведении Кубка мира

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Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сообщил, что организация ведёт переговоры с представителями Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по поводу переноса Кубка мира в 2024 году.
Международная федерация хоккея ведёт диалог с НХЛ о проведении Кубка мира
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«Сейчас у нас идёт общение с НХЛ. IIHF не участвует в организации Кубка мира в 2024 году. Что касается нежелания некоторых федераций играть с Россией, то мне трудно что-либо комментировать по этому поводу. Но я, как и вы, слышал об этом», — цитирует Тардифа РИА Новости.

НХЛ совместно с профсоюзом хоккеистов лиги (NHLPA) рассматривает возможность проведения КМ в 2024 году. Матчи турнира должны пройти в Северной Америке и Европе с участием восьми команд.

В мае IIHF продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал информацию, что Кубок мира — 2024 могут перенести из-за нежелания европейских стран играть со сборной России.

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