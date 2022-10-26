Фетисов считает, что проводить Кубок мира без российских хоккеистов бессмысленно

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал информацию о том, что Кубок мира — 2024 могут перенести из-за нежелания европейских стран играть со сборной России.

«Всё равно всё решать будет Гэри Беттмэн, а не TSN. НХЛ — та организация, которая полностью придерживается спортивного принципа. Кубок Канады был в своё время, чтобы сильнейшие хоккеисты планеты посоревновались. Если бы не было этих соревнований, хоккей был бы другим. Беттмэн придерживается этой философии», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что проводить турнир без сильнейших игроков лиги, где много российских хоккеистов, — бессмысленно.

НХЛ совместно с профсоюзом хоккеистов лиги (NHLPA) рассматривает возможность проведения КМ в 2024 году. Матчи турнира должны пройти в Северной Америке и Европе с участием восьми команд.

В мае IIHF продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что даты проведения первого Кубка мира по хоккею могут перенести на другой срок.