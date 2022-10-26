Узнать больше

TSN: даты проведения первого Кубка мира по хоккею могут перенести на другой срок

Короткая ссылка
Кубок мира по хоккею, изначально запланированный на февраль 2024 года, может быть перенесён на другие даты.
TSN: даты проведения первого Кубка мира по хоккею могут перенести на другой срок
  • Gettyimages.ru

График организации турнира будет обсуждаться представителями НХЛ, профсоюза игроков НХЛ и Международной федерации хоккея (IIHF) 4 и 5 ноября в Тампере, сообщает TSN.

НХЛ совместно с профсоюзом хоккеистов лиги (NHLPA) рассматривает возможность проведения КМ в 2024 году. Матчи турнира должны пройти в Северной Америке и Европе с участием восьми команд.

В мае IIHF продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Ранее заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли ответил на вопрос о возможном участии сборной России в Кубке мира 2024 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить