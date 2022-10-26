TSN: даты проведения первого Кубка мира по хоккею могут перенести на другой срок
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График организации турнира будет обсуждаться представителями НХЛ, профсоюза игроков НХЛ и Международной федерации хоккея (IIHF) 4 и 5 ноября в Тампере, сообщает TSN.
НХЛ совместно с профсоюзом хоккеистов лиги (NHLPA) рассматривает возможность проведения КМ в 2024 году. Матчи турнира должны пройти в Северной Америке и Европе с участием восьми команд.
В мае IIHF продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.
Ранее заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли ответил на вопрос о возможном участии сборной России в Кубке мира 2024 года.