TSN: даты проведения первого Кубка мира по хоккею могут перенести на другой срок

Кубок мира по хоккею, изначально запланированный на февраль 2024 года, может быть перенесён на другие даты.

График организации турнира будет обсуждаться представителями НХЛ, профсоюза игроков НХЛ и Международной федерации хоккея (IIHF) 4 и 5 ноября в Тампере, сообщает TSN.

НХЛ совместно с профсоюзом хоккеистов лиги (NHLPA) рассматривает возможность проведения КМ в 2024 году. Матчи турнира должны пройти в Северной Америке и Европе с участием восьми команд.

В мае IIHF продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Ранее заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли ответил на вопрос о возможном участии сборной России в Кубке мира 2024 года.