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В НХЛ считают, что участники Кубка мира будут недовольны из-за участия России

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Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли ответил на вопрос о возможном участии сборной России в Кубке мира 2024 года.
В НХЛ считают, что участники Кубка мира будут недовольны из-за участия России
  • Legion-Media

«Мы слышали от некоторых стран, что они будут возражать из-за участия России. Мы рассматривали нейтральный статус как альтернативу. Но, учитывая опасения других, не похоже, что это будет хорошим решением», — цитирует Дэйли ESPN.

НХЛ совместно с профсоюзом хоккеистов лиги (NHLPA) рассматривает возможность проведения КМ в 2024 году. Матчи турнира должны пройти в Северной Америке и Европе с участием восьми команд.

В мае IIHF продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Ранее Роман Ротенберг ответил на вопрос относительно возможного участия сборной России в Кубке мира в 2024 году.

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