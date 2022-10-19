В НХЛ считают, что участники Кубка мира будут недовольны из-за участия России

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли ответил на вопрос о возможном участии сборной России в Кубке мира 2024 года.

«Мы слышали от некоторых стран, что они будут возражать из-за участия России. Мы рассматривали нейтральный статус как альтернативу. Но, учитывая опасения других, не похоже, что это будет хорошим решением», — цитирует Дэйли ESPN.

НХЛ совместно с профсоюзом хоккеистов лиги (NHLPA) рассматривает возможность проведения КМ в 2024 году. Матчи турнира должны пройти в Северной Америке и Европе с участием восьми команд.

В мае IIHF продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Ранее Роман Ротенберг ответил на вопрос относительно возможного участия сборной России в Кубке мира в 2024 году.