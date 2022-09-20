Роман Ротенберг — о Кубке мира: Россия готова играть, решения принимают боссы НХЛ

Заместитель председателя совета директоров, вице-президент, генеральный директор и главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос относительно возможного участия сборной России на Кубке мира в 2024 году.

«Контакты у нас постоянные и со всеми: Международной федерацией хоккея, НХЛ. Очень давние и хорошие отношения. Со своей стороны, мы сделаем всё, что от нас зависит. Мы готовы играть, а уже решения принимают боссы НХЛ», — цитирует Ротенберга РИА Новости.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) совместно с профсоюзом хоккеистов лиги (NHLPA) рассматривает возможность проведения КМ в 2024 году. Матчи турнира должны пройти в Северной Америке и Европе с участием восьми команд.

В мае IIHF продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Ранее председатель Олимпийского комитета Ян Вапаавуори высказался о возможных изменениях в решении о недопуске российских и белорусских спортсменов и команд до международных соревнований.