В Олимпийском комитете Финляндии выступили против допуска россиян до турниров

Председатель Олимпийского комитета Ян Вапаавуори высказался о возможных изменениях в решении о недопуске российских и белорусских спортсменов и команд до международных соревнований.

«На наш взгляд, немыслимо, чтобы решение поменялось, когда ничего не изменилось относительного того, что касается ситуации на Украине. В этих вопросах спортивному движению имеет смысл двигаться в том же темпе, что и остальное общество», — цитирует Вапаавуори Iltalehti.

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок. В мае организация продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Ранее финский журналист Рику Исокоски призвал национальную команду бойкотировать Кубок мира по хоккею в случае допуска сборной России к участию в турнире.