ЦСКА в овертайме проиграл «Нефтехимику» и прервал серию из 11 побед подряд в КХЛ

ЦСКА потерпел поражение от «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Нижнекамске завершилась со счётом 4:3 в пользу «Нефтехимика».

В составе хозяев шайбы забросили Рафаэль Бикмуллин (10-я минута), Евгений Митякин (21-я), Егор Попов (23-я) и Кирилл Воробьёв (61-я). У гостей отличились Сергей Плотников (10-я), Прохор Полтапов (15-я) и Владислав Каменев (21-я).

ЦСКА с 38 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» с 21 очком располагается на десятой строчке Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что СКА разгромил «Сочи» и одержал восьмую победу подряд в КХЛ.