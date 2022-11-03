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ЦСКА в овертайме проиграл «Нефтехимику» и прервал серию из 11 побед подряд в КХЛ

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ЦСКА потерпел поражение от «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА в овертайме проиграл «Нефтехимику» и прервал серию из 11 побед подряд в КХЛ
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Встреча в Нижнекамске завершилась со счётом 4:3 в пользу «Нефтехимика».

В составе хозяев шайбы забросили Рафаэль Бикмуллин (10-я минута), Евгений Митякин (21-я), Егор Попов (23-я) и Кирилл Воробьёв (61-я). У гостей отличились Сергей Плотников (10-я), Прохор Полтапов (15-я) и Владислав Каменев (21-я).

ЦСКА с 38 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» с 21 очком располагается на десятой строчке Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что СКА разгромил «Сочи» и одержал восьмую победу подряд в КХЛ.

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