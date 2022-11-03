ЦСКА в овертайме проиграл «Нефтехимику» и прервал серию из 11 побед подряд в КХЛ
- РИА Новости
- © Максим Богодвид
Встреча в Нижнекамске завершилась со счётом 4:3 в пользу «Нефтехимика».
В составе хозяев шайбы забросили Рафаэль Бикмуллин (10-я минута), Евгений Митякин (21-я), Егор Попов (23-я) и Кирилл Воробьёв (61-я). У гостей отличились Сергей Плотников (10-я), Прохор Полтапов (15-я) и Владислав Каменев (21-я).
ЦСКА с 38 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» с 21 очком располагается на десятой строчке Восточной конференции.
Ранее сообщалось, что СКА разгромил «Сочи» и одержал восьмую победу подряд в КХЛ.