СКА разгромил «Сочи» и одержал восьмую победу подряд в КХЛ

Санкт-петербургский СКА одержал победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 5:2 в пользу СКА.

В составе хозяев шайбы забросили Андрей Педан (18-я минута), Степан Фальковский (42-я), Марат Хуснутдинов (52-я), Никита Гусев (53-я) и Василий Глотов (56-я). У гостей отличились Никита Феоктистов (5-я минута) и Андрей Алтыбармакян (40-я).

СКА с 49 очками занимает первое место в Западной конференции. «Сочи» с девятью очками располагается 11-й строчке.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» победило магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ.