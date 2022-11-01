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Дубль Джиошвили помог «Динамо» разгромить «Металлург» в матче КХЛ

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Московское «Динамо» победило магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Дубль Джиошвили помог «Динамо» разгромить «Металлург» в матче КХЛ
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Встреча проходила на «ВТБ Арене» в Москве и завершилась со счётом 4:1 в пользу столичного клуба.

В составе «Динамо» заброшенными шайбами отметились Максим Джиошвили (7-я и 58-я минуты), Эрик О'Делл (21-я) и Дмитрий Рашевский (57-я). У «Металлурга» отличился Архип Неколенко (26-я).

«Динамо» с 36 очками занимает второе место в Западной конференции. «Металлург» с 37 очками располагается на первой строчке в Восточной конференции.

Ранее «Авангард» в гостях обыграл «Спартак» в матче КХЛ.

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