Дубль Полунина помог «Локомотиву» разгромить «Металлург» в матче КХЛ
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Встреча в Ярославле завершилась со счётом 4:1 в пользу «Локомотива».
В составе хозяев шайбы забросили Рушан Рафиков (9-я минута), Егор Коршков (23-я) и Александр Полунин (30-я и 59-я). У гостей отличился Андрей Чибисов (44-я).
«Металлург» с 37 очками занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Локомотив» с 35 очками располагается на четвёртой строчке Западной конференции.
Ранее сообщалось, что «Ак Барс» в овертайме обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ.