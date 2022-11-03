Дубль Полунина помог «Локомотиву» разгромить «Металлург» в матче КХЛ

Ярославский «Локомотив» обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Ярославле завершилась со счётом 4:1 в пользу «Локомотива».

В составе хозяев шайбы забросили Рушан Рафиков (9-я минута), Егор Коршков (23-я) и Александр Полунин (30-я и 59-я). У гостей отличился Андрей Чибисов (44-я).

«Металлург» с 37 очками занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Локомотив» с 35 очками располагается на четвёртой строчке Западной конференции.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» в овертайме обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ.