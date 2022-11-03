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«Ак Барс» в овертайме обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

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Казанский «Ак Барс» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Ак Барс» в овертайме обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Встреча в Казани завершилась со счётом 2:1 в пользу «Ак Барса».

В составе хозяев шайбы забросили Никита Евсеев (48-я минута) и Станислав Галиев (65-я). У гостей отличился Данил Алалыкин (35-я).

«Салават Юлаев» с 35 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 26 очками располагается на седьмой строчке.

Ранее сообщалось, что ЦСКА в овертайме проиграл «Нефтехимику» и прервал серию из 11 побед подряд в КХЛ.

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