«Ак Барс» в овертайме обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Казанский «Ак Барс» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Казани завершилась со счётом 2:1 в пользу «Ак Барса».

В составе хозяев шайбы забросили Никита Евсеев (48-я минута) и Станислав Галиев (65-я). У гостей отличился Данил Алалыкин (35-я).

«Салават Юлаев» с 35 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 26 очками располагается на седьмой строчке.

Ранее сообщалось, что ЦСКА в овертайме проиграл «Нефтехимику» и прервал серию из 11 побед подряд в КХЛ.