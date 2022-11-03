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Хоккеист «Витязя» Уилсон заявил, что хоккей в России — как глоток свежего воздуха

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Нападающий хоккейного клуба «Витязь» Скотт Уилсон рассказал о жизни в России.
Хоккеист «Витязя» Уилсон заявил, что хоккей в России — как глоток свежего воздуха
  • Gettyimages.ru
  • © Augustas Cetkauskas / EyeEm

«Очень рад, что решил поехать в КХЛ. Не думаю, что я вернусь в Канаду, потому что здесь всё отлично. С точки зрения хоккея и быта всё здорово, как глоток свежего воздуха», — цитирует Уилсона «Чемпионат».

Он добавил, что постарается играть в КХЛ как можно дольше. Канадец отметил, что до переезда в Москву не слышал ни одного негативного отзыва от легионеров о жизни в России.

Напомним, что игрок является обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз».

Ранее сообщалось, что Никита Гусев стал лучшим бомбардиром в истории СКА.

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