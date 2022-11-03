Хоккеист «Витязя» Уилсон заявил, что хоккей в России — как глоток свежего воздуха

Нападающий хоккейного клуба «Витязь» Скотт Уилсон рассказал о жизни в России.

«Очень рад, что решил поехать в КХЛ. Не думаю, что я вернусь в Канаду, потому что здесь всё отлично. С точки зрения хоккея и быта всё здорово, как глоток свежего воздуха», — цитирует Уилсона «Чемпионат».

Он добавил, что постарается играть в КХЛ как можно дольше. Канадец отметил, что до переезда в Москву не слышал ни одного негативного отзыва от легионеров о жизни в России.

Напомним, что игрок является обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз».

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